Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

DAX-Performance 08.04.2026 12:26:51

Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag auf Höhenflug

Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag auf Höhenflug

Börsianer in Frankfurt strömen am Mittwoch scharenweise an den Markt.

Der DAX legt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 4,45 Prozent auf 23 942,22 Punkte zu. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,969 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 4,80 Prozent auf 24 021,81 Punkte an der Kurstafel, nach 22 921,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 875,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 119,99 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 3,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 23 591,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 127,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, wies der DAX einen Wert von 20 280,26 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,43 Prozent abwärts. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Zählern.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 10,83 Prozent auf 163,74 EUR), Infineon (+ 10,43 Prozent auf 42,26 EUR), Siemens (+ 9,45 Prozent auf 229,85 EUR), Commerzbank (+ 9,37 Prozent auf 34,43 EUR) und Heidelberg Materials (+ 8,75 Prozent auf 185,25 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Deutsche Börse (-2,81 Prozent auf 249,30 EUR), Brenntag SE (-1,42 Prozent auf 56,74 EUR), Hannover Rück (-1,32 Prozent auf 268,40 EUR), RWE (-1,02 Prozent auf 58,08 EUR) und BASF (-1,00 Prozent auf 51,41 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3 755 726 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 173,849 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,11 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,69 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

17.03.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
17.03.26 Commerzbank Hold Warburg Research
16.03.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
16.03.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
10.03.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
adidas 139,50 5,48% adidas
BASF 51,48 -1,08% BASF
Brenntag SE 56,90 -1,56% Brenntag SE
Commerzbank 34,80 9,40% Commerzbank
Deutsche Bank AG 27,78 6,95% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 250,60 -2,64% Deutsche Börse AG
Hannover Rück 271,20 0,07% Hannover Rück
Heidelberg Materials 186,80 8,29% Heidelberg Materials
Infineon AG 42,81 10,02% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 32,88 4,12% Porsche Automobil Holding SE
RWE AG St. 58,26 -0,61% RWE AG St.
SAP SE 151,92 3,63% SAP SE
Siemens AG 232,95 9,75% Siemens AG
Siemens Energy AG 165,60 10,56% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 90,66 5,79% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 121,27 5,23%

