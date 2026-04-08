Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
08.04.2026 12:26:51
Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag auf Höhenflug
Der DAX legt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 4,45 Prozent auf 23 942,22 Punkte zu. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,969 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 4,80 Prozent auf 24 021,81 Punkte an der Kurstafel, nach 22 921,59 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 875,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 119,99 Punkten verzeichnete.
DAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 3,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 23 591,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 127,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, wies der DAX einen Wert von 20 280,26 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,43 Prozent abwärts. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Zählern.
DAX-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 10,83 Prozent auf 163,74 EUR), Infineon (+ 10,43 Prozent auf 42,26 EUR), Siemens (+ 9,45 Prozent auf 229,85 EUR), Commerzbank (+ 9,37 Prozent auf 34,43 EUR) und Heidelberg Materials (+ 8,75 Prozent auf 185,25 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Deutsche Börse (-2,81 Prozent auf 249,30 EUR), Brenntag SE (-1,42 Prozent auf 56,74 EUR), Hannover Rück (-1,32 Prozent auf 268,40 EUR), RWE (-1,02 Prozent auf 58,08 EUR) und BASF (-1,00 Prozent auf 51,41 EUR).
DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3 755 726 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 173,849 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,11 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,69 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
Analysen zu Commerzbank
|17.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|139,50
|5,48%
|BASF
|51,48
|-1,08%
|Brenntag SE
|56,90
|-1,56%
|Commerzbank
|34,80
|9,40%
|Deutsche Bank AG
|27,78
|6,95%
|Deutsche Börse AG
|250,60
|-2,64%
|Hannover Rück
|271,20
|0,07%
|Heidelberg Materials
|186,80
|8,29%
|Infineon AG
|42,81
|10,02%
|Porsche Automobil Holding SE
|32,88
|4,12%
|RWE AG St.
|58,26
|-0,61%
|SAP SE
|151,92
|3,63%
|Siemens AG
|232,95
|9,75%
|Siemens Energy AG
|165,60
|10,56%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|90,66
|5,79%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 121,27
|5,23%
Börse aktuell - Live Ticker: Waffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen stark erwartet -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. Die US-Börsen dürften kräftig anziehen. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.