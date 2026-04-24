Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Um 09:12 Uhr gewinnt der DAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent auf 24 169,61 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,041 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,258 Prozent auf 24 217,70 Punkte an der Kurstafel, nach 24 155,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 154,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 217,70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der DAX bereits um 0,883 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 24.03.2026, den Wert von 22 636,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 24 900,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, erreichte der DAX einen Wert von 22 064,51 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 1,51 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 5,86 Prozent auf 148,94 EUR), Zalando (+ 0,73 Prozent auf 22,20 EUR), Symrise (+ 0,68 Prozent auf 74,46 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,64 Prozent auf 39,26 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,65 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-3,76 Prozent auf 291,60 EUR), EON SE (-2,89 Prozent auf 18,82 EUR), Airbus SE (-2,28 Prozent auf 164,28 EUR), Rheinmetall (-2,26 Prozent auf 1 375,20 EUR) und Commerzbank (-1,28 Prozent auf 34,03 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 451 070 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 184,201 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,20 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at