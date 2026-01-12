GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

Kursverlauf 12.01.2026 09:29:47

Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Der DAX behält sein positives Vorzeichen auch am Montagmorgen.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent fester bei 25 273,20 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,170 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,053 Prozent auf 25 248,37 Punkte an der Kurstafel, nach 25 261,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 275,48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 241,34 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 12.12.2025, den Stand von 24 186,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der DAX einen Stand von 24 241,46 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 20 214,79 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit GEA (+ 1,76 Prozent auf 60,60 EUR), Rheinmetall (+ 1,71 Prozent auf 1 932,50 EUR), Zalando (+ 1,64 Prozent auf 25,35 EUR), Fresenius SE (+ 1,40 Prozent auf 49,92 EUR) und Symrise (+ 1,40 Prozent auf 71,04 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Allianz (-1,31 Prozent auf 377,30 EUR), BMW (-0,93 Prozent auf 91,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,83 Prozent auf 59,87 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,77 Prozent auf 103,05 EUR) und Deutsche Bank (-0,65 Prozent auf 32,84 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 221 880 Aktien gehandelt. Mit 241,779 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,50 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 6,05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu GEA

Analysen zu GEA

16.12.25 GEA Buy UBS AG
04.12.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 GEA Equal Weight Barclays Capital
10.11.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
07.11.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
