Gewinne in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Am Montag tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,25 Prozent fester bei 25 496,94 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,093 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,215 Prozent fester bei 25 235,84 Punkten in den Handel, nach 25 181,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 25 217,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 509,80 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der DAX-Kurs bei 25 408,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 25 099,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 239,89 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,90 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,21 Prozent auf 123,68 EUR), Bayer (+ 3,39 Prozent auf 45,47 EUR), HOCHTIEF (+ 3,36 Prozent auf 369,00 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,32 Prozent auf 327,20 EUR) und Infineon (+ 3,31 Prozent auf 50,28 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Beiersdorf (-1,21 Prozent auf 83,10 EUR), Deutsche Telekom (-1,18 Prozent auf 25,05 EUR), Symrise (-0,98 Prozent auf 101,00 EUR), Heidelberg Materials (-0,51 Prozent auf 147,05 EUR) und EON SE (-0,43 Prozent auf 18,47 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3 286 926 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 242,056 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

DAX-Fundamentaldaten

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at