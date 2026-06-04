Gewinne in Frankfurt: DAX fester

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,57 Prozent fester bei 24 937,14 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,071 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,216 Prozent höher bei 24 849,43 Punkten, nach 24 795,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 009,02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 830,63 Zählern.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,582 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 04.05.2026, wurde der DAX auf 23 991,27 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 205,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, betrug der DAX-Kurs 24 276,48 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,62 Prozent nach oben. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 5,04 Prozent auf 163,80 EUR), Scout24 (+ 4,94 Prozent auf 75,35 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 4,19 Prozent auf 37,53 EUR), Airbus SE (+ 3,71 Prozent auf 175,60 EUR) und Merck (+ 3,18 Prozent auf 137,75 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Infineon (-5,44 Prozent auf 83,21 EUR), Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 157,44 EUR), Continental (-1,67 Prozent auf 69,64 EUR), RWE (-1,61 Prozent auf 56,22 EUR) und Siemens (-1,47 Prozent auf 270,95 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 461 712 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 212,443 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at