Der DAX klettert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,70 Prozent auf 25 223,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,057 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,421 Prozent auf 24 907,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24 802,78 Punkten am Vortag.

Bei 24 873,34 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 249,49 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der DAX einen Stand von 25 181,65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 26 136,56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 23 091,87 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 27 001,67 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 8,36 Prozent auf 49,24 EUR), Siemens Energy (+ 6,63 Prozent auf 126,16 EUR), HOCHTIEF (+ 5,44 Prozent auf 356,40 EUR), Siemens (+ 3,83 Prozent auf 264,40 EUR) und Rheinmetall (+ 3,40 Prozent auf 717,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Deutsche Börse (-1,71 Prozent auf 309,70 EUR), Deutsche Telekom (-1,14 Prozent auf 26,04 EUR), Bayer (-0,97 Prozent auf 52,84 EUR), BMW (-0,90 Prozent auf 52,98 EUR) und Henkel vz (-0,75 Prozent auf 85,08 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3 936 194 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 207,374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,96 Prozent.

Redaktion finanzen.at