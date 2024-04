Gewinne in Frankfurt: DAX legt zu

Das macht der DAX am Montag.

Um 15:41 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0,72 Prozent auf 18 306,55 Punkte an. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,836 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,064 Prozent auf 18 163,39 Punkte an der Kurstafel, nach 18 175,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 326,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 163,39 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 08.03.2024, lag der DAX noch bei 17 814,51 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.01.2024, bei 16 716,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bei 15 597,89 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,17 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 7,97 Prozent auf 26,16 EUR), Rheinmetall (+ 3,06 Prozent auf 553,20 EUR), Fresenius SE (+ 2,63 Prozent auf 25,78 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,60 Prozent auf 76,65 EUR) und Siemens Energy (+ 2,40 Prozent auf 18,16 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Beiersdorf (-0,61 Prozent auf 129,55 EUR), Siemens Healthineers (-0,50 Prozent auf 55,44 EUR), Bayer (-0,35 Prozent auf 27,34 EUR), Allianz (-0,30 Prozent auf 268,00 EUR) und Symrise (-0,28 Prozent auf 107,25 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 531 477 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 207,089 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die höchste Dividendenrendite.

