Gewinne in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün

Am Freitag legte der DAX via XETRA letztendlich um 0,85 Prozent auf 25 797,48 Punkte zu. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,093 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,716 Prozent auf 25 763,97 Punkte an der Kurstafel, nach 25 580,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25 826,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 611,69 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 4,34 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, wies der DAX einen Wert von 24 795,94 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der DAX einen Wert von 23 168,08 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 934,13 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,13 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 826,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit EON SE (+ 4,38 Prozent auf 19,18 EUR), HOCHTIEF (+ 2,67 Prozent auf 500,00 EUR), Siemens (+ 2,60 Prozent auf 284,10 EUR), GEA (+ 2,34 Prozent auf 63,30 EUR) und Daimler Truck (+ 2,18 Prozent auf 44,01 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Scout24 (-2,01 Prozent auf 73,00 EUR), Rheinmetall (-1,94 Prozent auf 1 093,40 EUR), SAP SE (-1,47 Prozent auf 139,64 EUR), Merck (-1,25 Prozent auf 145,65 EUR) und QIAGEN (-1,01 Prozent auf 34,63 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 506 634 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 208,441 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

KGV und Dividende der DAX-Titel

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at