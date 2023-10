Gewinne in Frankfurt: DAX mit Gewinnen

Der DAX bewegt sich am Mittwochmittag kaum.

Um 12:10 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,09 Prozent nach oben auf 15 436,73 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,552 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,368 Prozent leichter bei 15 366,78 Punkten, nach 15 423,52 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 15 361,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 15 443,45 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 1,94 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2023, wurde der DAX mit 15 800,99 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15 790,34 Punkten gehandelt. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.10.2022, den Wert von 12 220,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 9,72 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 16 528,97 Punkte. Bei 13 976,44 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Porsche (+ 2,72 Prozent auf 92,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,20 Prozent auf 260,20 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,99 Prozent auf 23,11 EUR), Bayer (+ 1,51 Prozent auf 45,44 EUR) und RWE (+ 1,34 Prozent auf 34,73 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Fresenius SE (-10,22 Prozent auf 24,85 EUR), Infineon (-1,50 Prozent auf 32,44 EUR), Zalando (-1,32 Prozent auf 22,35 EUR), Heidelberg Materials (-1,28 Prozent auf 72,32 EUR) und Deutsche Bank (-1,06 Prozent auf 10,11 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das Handelsvolumen der Fresenius SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 520 793 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 142,984 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at