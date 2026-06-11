Gewinne in Frankfurt: DAX stärker

Am Donnerstag verbucht der DAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,28 Prozent auf 24 262,66 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,021 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,041 Prozent fester bei 24 205,16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 195,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 155,90 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 272,26 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 0,755 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, stand der DAX bei 24 350,28 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 11.03.2026, mit 23 640,03 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, wurde der DAX mit 23 948,90 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,13 Prozent abwärts. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,36 Prozent auf 143,34 EUR), RWE (+ 2,70 Prozent auf 57,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 1 221,60 EUR), Bayer (+ 1,87 Prozent auf 36,03 EUR) und Continental (+ 1,72 Prozent auf 69,72 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-3,90 Prozent auf 143,86 EUR), Deutsche Telekom (-3,28 Prozent auf 27,69 EUR), BMW (-2,19 Prozent auf 66,14 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,58 Prozent auf 84,94 EUR) und Siemens Healthineers (-1,20 Prozent auf 34,68 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 262 769 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,466 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,58 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at