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Index-Bewegung 11.11.2026 12:26:35

Gewinne in Frankfurt: DAX stärker

Gewinne in Frankfurt: DAX stärker

Der DAX verzeichnet am Mittag Kursanstiege.

Am Mittwoch verbucht der DAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,59 Prozent auf 26 503,51 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,177 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,05 Prozent fester bei 26 623,34 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26 347,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 491,77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 659,42 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 2,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 087,27 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 11.08.2026, mit 26 391,42 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der DAX mit 24 088,06 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,00 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 692,90 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 9,15 Prozent auf 130,80 EUR), Infineon (+ 7,18 Prozent auf 52,57 EUR), Siemens (+ 1,42 Prozent auf 275,40 EUR), RWE (+ 1,03 Prozent auf 58,74 EUR) und Continental (+ 0,65 Prozent auf 73,98 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Brenntag SE (-4,03 Prozent auf 59,12 EUR), Rheinmetall (-3,22 Prozent auf 825,80 EUR), Zalando (-3,05 Prozent auf 27,38 EUR), Commerzbank (-2,04 Prozent auf 39,35 EUR) und EON SE (-1,36 Prozent auf 18,89 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 1 845 437 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,952 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,66 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Infineon AG 51,34 -1,50% Infineon AG
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