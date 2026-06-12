Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge

Am Freitag verbucht der DAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,91 Prozent auf 24 429,61 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,003 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,40 Prozent stärker bei 24 549,25 Punkten in den Handel, nach 24 209,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 24 753,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 421,82 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 0,072 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, bewegte sich der DAX bei 23 954,93 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, bei 23 589,65 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, bei 23 771,45 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 0,447 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 5,34 Prozent auf 28,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,72 Prozent auf 179,70 EUR), Continental (+ 3,61 Prozent auf 72,28 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,56 Prozent auf 88,46 EUR) und Daimler Truck (+ 3,26 Prozent auf 42,09 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Rheinmetall (-3,28 Prozent auf 1 180,00 EUR), Scout24 (-2,15 Prozent auf 72,70 EUR), Merck (-1,11 Prozent auf 133,90 EUR), SAP SE (-0,84 Prozent auf 138,72 EUR) und RWE (-0,80 Prozent auf 57,04 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 189 234 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 196,969 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,63 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at