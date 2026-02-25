Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Letztendlich wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,74 Prozent höher bei 25 171,08 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,144 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,263 Prozent auf 25 051,84 Punkte an der Kurstafel, nach 24 986,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 184,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 988,61 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,226 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 900,71 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 464,63 Punkten gehandelt. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 22 410,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,57 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 4,82 Prozent auf 35,90 EUR), EON SE (+ 3,50 Prozent auf 19,40 EUR), RWE (+ 3,19 Prozent auf 54,36 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,78 Prozent auf 381,40 EUR) und Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 169,40 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Beiersdorf (-3,69 Prozent auf 105,65 EUR), Symrise (-2,69 Prozent auf 75,94 EUR), Rheinmetall (-2,46 Prozent auf 1 682,00 EUR), Brenntag SE (-2,29 Prozent auf 52,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,63 Prozent auf 99,94 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 432 287 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 191,124 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,40 erwartet. Mit 6,18 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

