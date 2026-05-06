Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Zuschläge

Am Mittwoch verbucht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 1,30 Prozent auf 24 718,96 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,007 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,961 Prozent auf 24 636,16 Punkte an der Kurstafel, nach 24 401,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 24 727,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 634,76 Punkten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,83 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 23 168,08 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 06.02.2026, mit 24 721,46 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 249,65 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,732 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Continental (+ 6,00 Prozent auf 66,08 EUR), BMW (+ 5,67 Prozent auf 81,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,04 Prozent auf 294,60 EUR), Airbus SE (+ 2,50 Prozent auf 182,24 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,37 Prozent auf 86,36 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-1,64 Prozent auf 59,51 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,41 Prozent auf 45,61 EUR), Zalando (-1,25 Prozent auf 20,54 EUR), Fresenius SE (-0,63 Prozent auf 39,19 EUR) und RWE (-0,56 Prozent auf 59,92 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 824 958 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 190,223 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,09 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,95 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at