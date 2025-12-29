SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 29.12.2025 15:59:20

Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht Zuschläge

Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht Zuschläge

Kaum bewegt zeigt sich der DAX am Montagnachmittag.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,07 Prozent stärker bei 24 357,07 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,092 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,127 Prozent auf 24 370,94 Punkte an der Kurstafel, nach 24 340,06 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 253,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 384,09 Einheiten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 23 836,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, stand der DAX bei 23 745,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, betrug der DAX-Kurs 19 984,32 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,64 Prozent. Bei 24 771,34 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 489,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit adidas (+ 2,46 Prozent auf 168,45 EUR), Continental (+ 1,73 Prozent auf 67,20 EUR), BASF (+ 1,70 Prozent auf 44,38 EUR), Brenntag SE (+ 1,68 Prozent auf 49,67 EUR) und Vonovia SE (+ 1,54 Prozent auf 24,39 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Rheinmetall (-2,14 Prozent auf 1 508,00 EUR), Deutsche Bank (-0,84 Prozent auf 33,02 EUR), Commerzbank (-0,81 Prozent auf 35,44 EUR), Allianz (-0,56 Prozent auf 388,80 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,48 Prozent auf 103,25 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 278 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 236,485 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Vonovia SE lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,22 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Analysen zu DAX-Werten

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AGmehr Analysen

05.12.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 168,40 2,46% adidas
Allianz 388,70 -0,56% Allianz
BASF 44,22 1,42% BASF
Brenntag SE 49,59 1,74% Brenntag SE
Commerzbank 35,38 -0,56% Commerzbank
Continental AG 67,10 2,35% Continental AG
Deutsche Bank AG 32,79 -1,43% Deutsche Bank AG
Porsche Automobil Holding SE 39,75 0,45% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 511,00 -1,76% Rheinmetall AG
SAP SE 208,90 0,72% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 103,15 -0,39% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 24,37 1,25% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 311,14 -0,12%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX wenig bewegt -- US-Börsen etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendiert zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen