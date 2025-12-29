Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht Zuschläge

Kaum bewegt zeigt sich der DAX am Montagnachmittag.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,07 Prozent stärker bei 24 357,07 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,092 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,127 Prozent auf 24 370,94 Punkte an der Kurstafel, nach 24 340,06 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 253,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 384,09 Einheiten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 23 836,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, stand der DAX bei 23 745,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, betrug der DAX-Kurs 19 984,32 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,64 Prozent. Bei 24 771,34 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 489,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit adidas (+ 2,46 Prozent auf 168,45 EUR), Continental (+ 1,73 Prozent auf 67,20 EUR), BASF (+ 1,70 Prozent auf 44,38 EUR), Brenntag SE (+ 1,68 Prozent auf 49,67 EUR) und Vonovia SE (+ 1,54 Prozent auf 24,39 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Rheinmetall (-2,14 Prozent auf 1 508,00 EUR), Deutsche Bank (-0,84 Prozent auf 33,02 EUR), Commerzbank (-0,81 Prozent auf 35,44 EUR), Allianz (-0,56 Prozent auf 388,80 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,48 Prozent auf 103,25 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 278 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 236,485 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Vonovia SE lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,22 Prozent.

