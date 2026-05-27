Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich fester

Der DAX zeigt sich am dritten Tag der Woche wenig bewegt.

Am Mittwoch tendiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,16 Prozent stärker bei 25 225,13 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,097 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,556 Prozent auf 25 324,81 Punkte an der Kurstafel, nach 25 184,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 394,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 214,24 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 0,174 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 27.04.2026, bei 24 083,53 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, bei 25 284,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, wies der DAX 24 226,49 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 5,73 Prozent auf 166,20 EUR), Continental (+ 5,13 Prozent auf 72,56 EUR), Daimler Truck (+ 3,84 Prozent auf 43,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,69 Prozent auf 52,80 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3,64 Prozent auf 187,90 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Siemens Energy (-4,39 Prozent auf 173,34 EUR), RWE (-3,82 Prozent auf 54,84 EUR), EON SE (-1,75 Prozent auf 18,25 EUR), Infineon (-1,46 Prozent auf 76,42 EUR) und Deutsche Börse (-1,34 Prozent auf 250,40 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 965 618 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 210,957 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,45 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at