Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX-Performance 27.05.2026 17:58:28

Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester

Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester

Zum Handelsschluss hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Schlussendlich schloss der DAX am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 25 217,96 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,097 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,556 Prozent stärker bei 25 324,81 Punkten, nach 25 184,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25 113,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 394,81 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 0,146 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, wies der DAX einen Stand von 24 083,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wurde der DAX mit 25 284,26 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, wies der DAX einen Stand von 24 226,49 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,77 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 5,38 Prozent auf 165,65 EUR), Continental (+ 4,00 Prozent auf 71,78 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,81 Prozent auf 188,20 EUR), Daimler Truck (+ 3,29 Prozent auf 43,05 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,12 Prozent auf 52,51 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Siemens Energy (-3,83 Prozent auf 174,36 EUR), RWE (-3,23 Prozent auf 55,18 EUR), Fresenius SE (-2,28 Prozent auf 36,93 EUR), EON SE (-1,59 Prozent auf 18,28 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,14 Prozent auf 467,70 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 058 032 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 210,957 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 6,54 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Zur DAX-Realtime-Indikation
Analysen zu DAX-Werten

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten

Analysen zu RWE AG St.

mehr Analysen
15.05.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
15.05.26 RWE Buy UBS AG
15.05.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.05.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 166,95 0,24% adidas
Continental AG 71,18 -0,53% Continental AG
Daimler Truck 42,22 -1,63% Daimler Truck
E.ON SE 18,27 0,05% E.ON SE
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 36,42 -2,10% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Heidelberg Materials 186,15 -1,04% Heidelberg Materials
Infineon AG 79,62 3,58% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 52,45 0,29% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 460,70 -1,71% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 32,61 -1,54% Porsche Automobil Holding SE
RWE AG St. 55,12 -0,14% RWE AG St.
Siemens AG 268,75 -2,24% Siemens AG
Siemens Energy AG 170,02 -2,47% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 069,80 -0,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:16 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow wenig verändert erwartet -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen