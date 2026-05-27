Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester

Zum Handelsschluss hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Schlussendlich schloss der DAX am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 25 217,96 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,097 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,556 Prozent stärker bei 25 324,81 Punkten, nach 25 184,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25 113,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 394,81 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 0,146 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, wies der DAX einen Stand von 24 083,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wurde der DAX mit 25 284,26 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, wies der DAX einen Stand von 24 226,49 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,77 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 5,38 Prozent auf 165,65 EUR), Continental (+ 4,00 Prozent auf 71,78 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,81 Prozent auf 188,20 EUR), Daimler Truck (+ 3,29 Prozent auf 43,05 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,12 Prozent auf 52,51 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Siemens Energy (-3,83 Prozent auf 174,36 EUR), RWE (-3,23 Prozent auf 55,18 EUR), Fresenius SE (-2,28 Prozent auf 36,93 EUR), EON SE (-1,59 Prozent auf 18,28 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,14 Prozent auf 467,70 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 058 032 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 210,957 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 6,54 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at