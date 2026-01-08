Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester

Der DAX beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 25 125,91 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,139 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,025 Prozent fester bei 25 128,46 Punkten, nach 25 122,26 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25 024,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 217,52 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,80 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 08.12.2025, mit 24 046,01 Punkten bewertet. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 08.10.2025, mit 24 597,13 Punkten bewertet. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.01.2025, den Wert von 20 329,94 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 3,70 Prozent auf 28,31 EUR), Bayer (+ 3,12 Prozent auf 39,54 EUR), adidas (+ 2,76 Prozent auf 165,40 EUR), Commerzbank (+ 2,06 Prozent auf 35,62 EUR) und Henkel vz (+ 1,92 Prozent auf 70,02 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Siemens Energy (-4,60 Prozent auf 123,45 EUR), Infineon (-3,74 Prozent auf 40,56 EUR), Zalando (-2,31 Prozent auf 24,98 EUR), Siemens (-1,74 Prozent auf 251,80 EUR) und MTU Aero Engines (-0,99 Prozent auf 391,00 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 7 972 740 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 230,052 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,55 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at