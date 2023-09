Gewinne in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels freundlich

Der DAX befand sich am dritten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Zum Handelsschluss notierte der DAX im XETRA-Handel 0,75 Prozent höher bei 15 781,59 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,566 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,246 Prozent auf 15 703,09 Punkte an der Kurstafel, nach 15 664,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 699,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 810,36 Punkten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,487 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, notierte der DAX bei 15 574,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2023, erreichte der DAX einen Stand von 16 111,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2022, stand der DAX bei 12 670,83 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 12,17 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 4,62 Prozent auf 333,00 EUR), Symrise (+ 3,71 Prozent auf 92,36 EUR), Zalando (+ 3,34 Prozent auf 24,13 EUR), Porsche Automobil vz (+ 2,78 Prozent auf 49,49 EUR) und Beiersdorf (+ 2,67 Prozent auf 126,75 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Rheinmetall (-0,96 Prozent auf 258,20 EUR), Allianz (-0,84 Prozent auf 231,40 EUR), Deutsche Börse (-0,78 Prozent auf 165,75 EUR), Hannover Rück (-0,75 Prozent auf 211,90 EUR) und Henkel vz (-0,73 Prozent auf 67,86 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 6 128 031 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 148,178 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at