Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsstart freundlich

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:14 Uhr um 0,25 Prozent fester bei 24 803,42 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,077 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,281 Prozent höher bei 24 810,00 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 740,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 815,06 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 761,72 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 0,929 Prozent zurück. Der DAX wies vor einem Monat, am 25.05.2026, einen Stand von 25 389,10 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, notierte der DAX bei 22 957,08 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.06.2025, einen Stand von 23 498,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,08 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 5,46 Prozent auf 83,90 EUR), RWE (+ 1,61 Prozent auf 55,40 EUR), Vonovia SE (+ 1,44 Prozent auf 21,09 EUR), HOCHTIEF (+ 1,28 Prozent auf 516,00 EUR) und Siemens Energy (+ 1,14 Prozent auf 161,68 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,67 Prozent auf 40,18 EUR), SAP SE (-1,82 Prozent auf 132,40 EUR), Siemens Healthineers (-1,64 Prozent auf 33,67 EUR), Scout24 (-1,56 Prozent auf 72,80 EUR) und BASF (-1,49 Prozent auf 48,16 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 652 309 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 207,526 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at