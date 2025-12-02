Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels fester

Der DAX hält am Dienstag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,26 Prozent nach oben auf 23 650,40 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,056 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,204 Prozent fester bei 23 637,49 Punkten, nach 23 589,44 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23 607,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 651,33 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 23 958,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wurde der DAX mit 23 487,33 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wies der DAX 19 933,62 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 18,11 Prozent. Bei 24 771,34 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Bayer (+ 14,21 Prozent auf 34,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,33 Prozent auf 114,05 EUR), Rheinmetall (+ 0,83 Prozent auf 1 460,00 EUR), BASF (+ 0,58 Prozent auf 45,00 EUR) und EON SE (+ 0,56 Prozent auf 15,29 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Vonovia SE (-1,75 Prozent auf 25,29 EUR), adidas (-1,40 Prozent auf 158,90 EUR), Zalando (-0,89 Prozent auf 23,35 EUR), SAP SE (-0,84 Prozent auf 207,15 EUR) und QIAGEN (-0,78 Prozent auf 40,67 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 009 556 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 237,453 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,95 erwartet. Mit 5,04 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie zu erwarten.

