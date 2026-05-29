Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels fester

Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Freitagmorgen fort.

Am Freitag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,22 Prozent auf 25 148,11 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,082 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,136 Prozent höher bei 25 126,35 Punkten, nach 25 092,25 Punkten am Vortag.

Bei 25 162,12 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 104,62 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,132 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 29.04.2026, den Wert von 23 954,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der DAX-Kurs 25 284,26 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 933,23 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,48 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Airbus SE (+ 1,87 Prozent auf 181,08 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,43 Prozent auf 319,90 EUR), Rheinmetall (+ 1,29 Prozent auf 1 300,60 EUR), Scout24 (+ 1,22 Prozent auf 70,55 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,07 Prozent auf 189,05 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Deutsche Bank (-2,45 Prozent auf 27,71 EUR), Siemens Energy (-1,82 Prozent auf 163,72 EUR), Infineon (-1,14 Prozent auf 79,20 EUR), Deutsche Börse (-0,68 Prozent auf 246,50 EUR) und Vonovia SE (-0,14 Prozent auf 21,63 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 374 470 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 208,899 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 6,40 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at