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DAX-Entwicklung 30.09.2026 09:29:11

Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün

Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün

Der DAX hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch steht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,67 Prozent im Plus bei 25 568,40 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,111 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,360 Prozent höher bei 25 490,67 Punkten, nach 25 399,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25 573,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 486,87 Punkten verzeichnete.

DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,489 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der DAX-Kurs 26 569,99 Punkte. Der DAX stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 24 995,81 Punkten. Der DAX stand am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 23 880,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 1,97 Prozent auf 147,35 EUR), EON SE (+ 1,60 Prozent auf 17,18 EUR), Rheinmetall (+ 1,49 Prozent auf 974,70 EUR), Airbus SE (+ 1,48 Prozent auf 193,40 EUR) und Bayer (+ 1,47 Prozent auf 49,60 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Commerzbank (-0,48 Prozent auf 41,79 EUR), SAP SE (-0,36 Prozent auf 184,66 EUR), Scout24 (-0,30 Prozent auf 66,90 EUR), Continental (-0,06 Prozent auf 68,26 EUR) und Henkel vz (-0,05 Prozent auf 73,78 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 196 671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 212,396 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7,59 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Continental AG 67,04 -1,79% Continental AG
E.ON SE 16,80 -0,65% E.ON SE
Heidelberg Materials 141,60 -1,77% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 72,80 -1,33% Henkel KGaA Vz.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,50 -0,37% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 955,40 -0,73% Rheinmetall AG
SAP SE 184,26 -0,50% SAP SE
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