Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start mit Gewinnen

Am Montag tendiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,32 Prozent fester bei 16 980,97 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,718 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,292 Prozent auf 16 975,99 Punkte an der Kurstafel, nach 16 926,50 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 16 971,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 986,10 Punkten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 12.01.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 16 704,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 234,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, wurde der DAX mit 15 307,98 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 1,26 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 17 049,52 Punkte. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,56 Prozent auf 14,35 EUR), Rheinmetall (+ 2,35 Prozent auf 344,50 EUR), Zalando (+ 1,55 Prozent auf 19,27 EUR), Deutsche Bank (+ 1,36 Prozent auf 11,76 EUR) und Commerzbank (+ 1,30 Prozent auf 10,53 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil SAP SE (-0,49 Prozent auf 167,50 EUR), Sartorius vz (-0,15 Prozent auf 343,40 EUR), adidas (-0,07 Prozent auf 171,62 EUR), Beiersdorf (-0,04 Prozent auf 138,05 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,11 Prozent auf 187,00 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 592 082 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 196,884 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,76 erwartet. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,78 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

