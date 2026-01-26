Gewinne in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX

Der LUS-DAX gewinnt am ersten Tag der Woche an Wert.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,35 Prozent fester bei 24 952,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 988,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 792,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 24 323,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 24 204,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 21 377,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,57 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 344,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit EON SE (+ 2,33 Prozent auf 17,35 EUR), Bayer (+ 2,18 Prozent auf 45,53 EUR), Commerzbank (+ 2,01 Prozent auf 35,08 EUR), QIAGEN (+ 1,68 Prozent auf 46,91 EUR) und RWE (+ 1,40 Prozent auf 52,28 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Zalando (-2,09 Prozent auf 23,46 EUR), Airbus SE (-1,28 Prozent auf 204,05 EUR), Daimler Truck (-1,21 Prozent auf 40,84 EUR), Rheinmetall (-1,17 Prozent auf 1 808,50 EUR) und Infineon (-0,99 Prozent auf 41,88 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 552 145 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,350 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,36 zu Buche schlagen. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,97 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

