Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag fester

Der LUS-DAX entwickelt sich am fünften Tag der Woche positiv.

Um 12:25 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,26 Prozent auf 24 462,00 Punkte zu.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 513,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 398,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 990,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 775,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 386,00 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,423 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 1,31 Prozent auf 60,28 EUR), GEA (+ 1,01 Prozent auf 59,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,86 Prozent auf 37,52 EUR), Fresenius SE (+ 0,54 Prozent auf 40,96 EUR) und BASF (+ 0,47 Prozent auf 51,15 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-5,65 Prozent auf 1 265,80 EUR), Allianz (-4,71 Prozent auf 370,40 EUR), MTU Aero Engines (-2,33 Prozent auf 310,00 EUR), adidas (-2,20 Prozent auf 148,65 EUR) und Merck (-1,79 Prozent auf 112,70 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 443 961 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 204,515 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,82 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at