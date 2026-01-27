GEA Aktie
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag auf grünem Terrain
Um 15:57 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,03 Prozent fester bei 24 932,50 Punkten.
Bei 25 018,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 859,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 24 323,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 316,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.01.2025, den Stand von 21 403,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,49 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 344,00 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Fresenius SE (+ 2,50 Prozent auf 49,27 EUR), Commerzbank (+ 1,78 Prozent auf 35,49 EUR), Rheinmetall (+ 1,73 Prozent auf 1 822,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,41 Prozent auf 27,28 EUR) und EON SE (+ 1,12 Prozent auf 17,54 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil GEA (-2,24 Prozent auf 61,20 EUR), SAP SE (-1,77 Prozent auf 197,40 EUR), Porsche Automobil (-1,35 Prozent auf 36,64 EUR), Airbus SE (-1,30 Prozent auf 199,72 EUR) und QIAGEN (-1,21 Prozent auf 45,87 EUR) unter Druck.
Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 260 876 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 225,350 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
