Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|XETRA-Handel im Fokus
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27.10.2026 12:26:52
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu
Am Dienstag geht es im LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,34 Prozent auf 25 459,00 Punkte nach oben.
Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25 537,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 316,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der LUS-DAX 25 547,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 475,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 24 316,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,64 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,57 Prozent auf 127,56 EUR), Infineon (+ 2,47 Prozent auf 51,44 EUR), HOCHTIEF (+ 1,62 Prozent auf 377,00 EUR), GEA (+ 0,95 Prozent auf 69,05 EUR) und Siemens (+ 0,92 Prozent auf 263,80 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,18 Prozent auf 40,06 EUR), Beiersdorf (-2,99 Prozent auf 80,60 EUR), Rheinmetall (-1,35 Prozent auf 1 020,20 EUR), Henkel vz (-1,12 Prozent auf 77,54 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,07 Prozent auf 68,58 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 749 679 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,629 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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