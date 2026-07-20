RWE Aktie

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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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LUS-DAX aktuell 20.07.2026 09:29:08

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Start zu

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Start zu

So bewegt sich der LUS-DAX am Montag.

Am Montag notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,13 Prozent höher bei 24 799,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 24 848,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 727,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Stand von 24 997,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 24 490,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 24 199,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,948 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit RWE (+ 1,86 Prozent auf 57,04 EUR), Siemens Energy (+ 1,64 Prozent auf 150,08 EUR), Fresenius SE (+ 1,53 Prozent auf 42,37 EUR), SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 139,44 EUR) und Scout24 (+ 0,90 Prozent auf 73,00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil MTU Aero Engines (-1,81 Prozent auf 335,50 EUR), Commerzbank (-1,17 Prozent auf 36,42 EUR), Continental (-1,11 Prozent auf 71,48 EUR), Heidelberg Materials (-1,09 Prozent auf 172,05 EUR) und Vonovia SE (-1,04 Prozent auf 20,87 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 215 903 Aktien gehandelt. Mit 201,657 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,89 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 78,50 -0,86% Beiersdorf AG
Commerzbank 36,88 0,24% Commerzbank
Continental AG 71,56 -0,36% Continental AG
Deutsche Telekom AG 26,93 -0,19% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 42,58 2,80% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Heidelberg Materials 172,95 -0,09% Heidelberg Materials
MTU Aero Engines AG 338,00 -0,94% MTU Aero Engines AG
RWE AG St. 57,18 2,66% RWE AG St.
SAP SE 139,14 0,53% SAP SE
Scout24 73,15 1,46% Scout24
Siemens AG 265,50 0,49% Siemens AG
Siemens Energy AG 152,00 2,83% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 72,90 -0,33% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 20,95 -0,48% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 860,50 0,38%

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