RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|LUS-DAX aktuell
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20.07.2026 09:29:08
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Start zu
Am Montag notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,13 Prozent höher bei 24 799,00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 24 848,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 727,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Stand von 24 997,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 24 490,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 24 199,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,948 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit RWE (+ 1,86 Prozent auf 57,04 EUR), Siemens Energy (+ 1,64 Prozent auf 150,08 EUR), Fresenius SE (+ 1,53 Prozent auf 42,37 EUR), SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 139,44 EUR) und Scout24 (+ 0,90 Prozent auf 73,00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil MTU Aero Engines (-1,81 Prozent auf 335,50 EUR), Commerzbank (-1,17 Prozent auf 36,42 EUR), Continental (-1,11 Prozent auf 71,48 EUR), Heidelberg Materials (-1,09 Prozent auf 172,05 EUR) und Vonovia SE (-1,04 Prozent auf 20,87 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 215 903 Aktien gehandelt. Mit 201,657 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,89 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
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|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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|XETRA-Handel LUS-DAX nachmittags im Minus (finanzen.at)
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16.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags leichter (finanzen.at)
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16.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|07:56
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07:56
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|78,50
|-0,86%
|Commerzbank
|36,88
|0,24%
|Continental AG
|71,56
|-0,36%
|Deutsche Telekom AG
|26,93
|-0,19%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|42,58
|2,80%
|Heidelberg Materials
|172,95
|-0,09%
|MTU Aero Engines AG
|338,00
|-0,94%
|RWE AG St.
|57,18
|2,66%
|SAP SE
|139,14
|0,53%
|Scout24
|73,15
|1,46%
|Siemens AG
|265,50
|0,49%
|Siemens Energy AG
|152,00
|2,83%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|72,90
|-0,33%
|Vonovia SE
|20,95
|-0,48%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 860,50
|0,38%
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