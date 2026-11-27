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|LUS-DAX-Performance im Blick
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27.11.2026 17:59:07
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung im Plus
Zum Handelsende ging es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,99 Prozent aufwärts auf 25 476,00 Punkte.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 25 287,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 499,00 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, notierte der LUS-DAX bei 25 604,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der LUS-DAX 26 367,00 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 777,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,70 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,32 Prozent auf 791,10 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,85 Prozent auf 353,90 EUR), Infineon (+ 2,68 Prozent auf 43,49 EUR), Daimler Truck (+ 2,02 Prozent auf 43,00 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,90 Prozent auf 30,38 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Commerzbank (-1,89 Prozent auf 32,67 EUR), Beiersdorf (-0,96 Prozent auf 82,74 EUR), Hannover Rück (-0,81 Prozent auf 295,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 585,40 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,55 Prozent auf 38,27 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 739 368 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 214,306 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,64 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|82,86
|-0,77%
|Commerzbank
|32,03
|-3,32%
|Daimler Truck
|42,71
|1,91%
|Deutsche Bank AG
|30,38
|1,74%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38,29
|-0,16%
|Hannover Rück
|294,80
|-0,20%
|Henkel KGaA Vz.
|88,42
|0,55%
|Infineon AG
|43,52
|2,03%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,01
|0,83%
|MTU Aero Engines AG
|353,10
|2,71%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|585,40
|-0,31%
|Rheinmetall AG
|790,20
|1,95%
|SAP SE
|194,36
|0,72%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,32
|0,80%
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