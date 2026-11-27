Zum Handelsende ging es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,99 Prozent aufwärts auf 25 476,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 25 287,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 499,00 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, notierte der LUS-DAX bei 25 604,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der LUS-DAX 26 367,00 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 777,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,70 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,32 Prozent auf 791,10 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,85 Prozent auf 353,90 EUR), Infineon (+ 2,68 Prozent auf 43,49 EUR), Daimler Truck (+ 2,02 Prozent auf 43,00 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,90 Prozent auf 30,38 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Commerzbank (-1,89 Prozent auf 32,67 EUR), Beiersdorf (-0,96 Prozent auf 82,74 EUR), Hannover Rück (-0,81 Prozent auf 295,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 585,40 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,55 Prozent auf 38,27 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 739 368 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 214,306 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,64 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at