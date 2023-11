Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX in Grün

Um 12:25 Uhr klettert der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,46 Prozent auf 15 702,50 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 15 630,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 724,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 110,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, lag der LUS-DAX noch bei 15 725,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, stand der LUS-DAX bei 14 260,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 11,71 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 6,94 Prozent auf 32,73 EUR), Siemens Energy (+ 4,10 Prozent auf 10,67 EUR), Zalando (+ 3,20 Prozent auf 24,16 EUR), Sartorius vz (+ 3,08 Prozent auf 274,70 EUR) und Siemens (+ 1,77 Prozent auf 138,98 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-2,20 Prozent auf 71,20 EUR), Deutsche Telekom (-1,55 Prozent auf 21,22 EUR), Hannover Rück (-1,37 Prozent auf 202,10 EUR), EON SE (-1,18 Prozent auf 11,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,91 Prozent auf 369,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 987 654 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 158,401 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,92 Prozent, die höchste im Index.

