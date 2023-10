Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsende

Am Mittwoch notierte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,35 Prozent höher bei 15 448,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 15 363,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 487,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 828,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 11.07.2023, einen Wert von 15 828,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 11.10.2022, bei 12 161,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 9,91 Prozent nach oben. 18 246,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 869,50 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,71 Prozent auf 261,50 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,16 Prozent auf 23,15 EUR), Siemens Energy (+ 1,79 Prozent auf 12,20 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,25 Prozent auf 47,16 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,07 Prozent auf 109,28 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Fresenius SE (-7,84 Prozent auf 25,51 EUR), Zalando (-2,16 Prozent auf 22,16 EUR), Deutsche Börse (-1,75 Prozent auf 162,40 EUR), Continental (-1,18 Prozent auf 65,56 EUR) und Covestro (-1,13 Prozent auf 49,81 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Fresenius SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 781 240 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 142,984 Mrd. Euro den größten Anteil.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

2023 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at