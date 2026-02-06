Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Start des Freitagshandels

Um 09:26 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent höher bei 24 499,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 24 419,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 528,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 24 968,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 23 761,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 06.02.2025, den Wert von 21 881,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,273 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 214,00 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell EON SE (+ 1,20 Prozent auf 17,71 EUR), Rheinmetall (+ 1,18 Prozent auf 1 589,50 EUR), Infineon (+ 1,09 Prozent auf 41,86 EUR), Siemens Energy (+ 0,69 Prozent auf 146,85 EUR) und RWE (+ 0,53 Prozent auf 52,76 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Healthineers (-3,69 Prozent auf 41,03 EUR), SAP SE (-1,69 Prozent auf 167,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,62 Prozent auf 100,45 EUR), Zalando (-1,47 Prozent auf 21,46 EUR) und BASF (-1,30 Prozent auf 48,46 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 602 906 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 194,107 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

