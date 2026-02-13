Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|LUS-DAX im Fokus
|
13.02.2026 17:58:40
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu
Der LUS-DAX schloss am Freitag nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 24 934,50 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 951,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 738,00 Einheiten.
LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 383,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.11.2025, den Stand von 24 058,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 22 489,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,50 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 214,00 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 4,60 Prozent auf 218,10 EUR), MTU Aero Engines (+ 4,59 Prozent auf 394,40 EUR), GEA (+ 2,06 Prozent auf 64,30 EUR), Merck (+ 1,91 Prozent auf 127,80 EUR) und Rheinmetall (+ 1,87 Prozent auf 1 609,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Commerzbank (-5,66 Prozent auf 32,16 EUR), RWE (-4,13 Prozent auf 49,95 EUR), Deutsche Bank (-3,97 Prozent auf 29,60 EUR), Siemens (-2,32 Prozent auf 251,05 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,07 Prozent auf 530,60 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 11 277 347 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 199,943 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,32 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
13.02.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse Frankfurt: DAX leichter (finanzen.at)
|
13.02.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)