Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu

Am fünften Tag der Woche agierten die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Der LUS-DAX schloss am Freitag nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 24 934,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 951,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 738,00 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 383,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.11.2025, den Stand von 24 058,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 22 489,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,50 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 214,00 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 4,60 Prozent auf 218,10 EUR), MTU Aero Engines (+ 4,59 Prozent auf 394,40 EUR), GEA (+ 2,06 Prozent auf 64,30 EUR), Merck (+ 1,91 Prozent auf 127,80 EUR) und Rheinmetall (+ 1,87 Prozent auf 1 609,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Commerzbank (-5,66 Prozent auf 32,16 EUR), RWE (-4,13 Prozent auf 49,95 EUR), Deutsche Bank (-3,97 Prozent auf 29,60 EUR), Siemens (-2,32 Prozent auf 251,05 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,07 Prozent auf 530,60 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 11 277 347 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 199,943 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,32 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at