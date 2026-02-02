Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|LUS-DAX-Entwicklung
|
02.02.2026 12:27:30
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zu
Um 12:25 Uhr erhöht sich der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,04 Prozent auf 24 659,00 Punkte.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 24 669,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 214,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 24 566,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 945,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, notierte der LUS-DAX bei 21 608,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 0,379 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Zählern markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 2,21 Prozent auf 152,45 EUR), Hannover Rück (+ 2,09 Prozent auf 243,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,02 Prozent auf 28,74 EUR), Allianz (+ 1,78 Prozent auf 378,40 EUR) und Fresenius SE (+ 1,63 Prozent auf 47,98 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Brenntag SE (-1,63 Prozent auf 50,56 EUR), Rheinmetall (-1,46 Prozent auf 1 755,50 EUR), Infineon (-0,91 Prozent auf 41,23 EUR), Symrise (-0,82 Prozent auf 70,48 EUR) und Airbus SE (-0,58 Prozent auf 192,34 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 796 736 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 199,982 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,35 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
