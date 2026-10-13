Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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LUS-DAX-Kursverlauf 13.10.2026 09:28:49

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart zu

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart zu

Das macht der LUS-DAX am Morgen.

Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,34 Prozent stärker bei 25 341,00 Punkten.

Bei 25 367,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 231,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 570,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 980,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 427,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,15 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Symrise (+ 3,41 Prozent auf 96,44 EUR), adidas (+ 2,14 Prozent auf 152,80 EUR), Vonovia SE (+ 2,01 Prozent auf 16,73 EUR), Henkel vz (+ 1,96 Prozent auf 76,80 EUR) und Zalando (+ 1,82 Prozent auf 24,58 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-4,37 Prozent auf 54,72 EUR), Siemens Energy (-2,59 Prozent auf 142,98 EUR), HOCHTIEF (-1,72 Prozent auf 387,60 EUR), MTU Aero Engines (-0,83 Prozent auf 347,80 EUR) und Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 956,30 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 587 445 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 220,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

adidas 158,65 0,67% adidas
Deutsche Telekom AG 25,86 0,86% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 77,92 -0,03% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 372,00 1,03% HOCHTIEF AG
Infineon AG 52,02 -2,25% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,46 1,53% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 354,50 0,03% MTU Aero Engines AG
Rheinmetall AG 1 062,00 2,77% Rheinmetall AG
SAP SE 201,55 0,62% SAP SE
Siemens Energy AG 134,06 0,57% Siemens Energy AG
Symrise AG 99,64 0,52% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 67,56 0,84% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,89 0,18% Vonovia SE
Zalando 25,11 1,25% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 548,00 0,29%

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