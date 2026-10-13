Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|LUS-DAX-Kursverlauf
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13.10.2026 09:28:49
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart zu
Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,34 Prozent stärker bei 25 341,00 Punkten.
Bei 25 367,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 231,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 570,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 980,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 427,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,15 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Symrise (+ 3,41 Prozent auf 96,44 EUR), adidas (+ 2,14 Prozent auf 152,80 EUR), Vonovia SE (+ 2,01 Prozent auf 16,73 EUR), Henkel vz (+ 1,96 Prozent auf 76,80 EUR) und Zalando (+ 1,82 Prozent auf 24,58 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-4,37 Prozent auf 54,72 EUR), Siemens Energy (-2,59 Prozent auf 142,98 EUR), HOCHTIEF (-1,72 Prozent auf 387,60 EUR), MTU Aero Engines (-0,83 Prozent auf 347,80 EUR) und Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 956,30 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 587 445 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 220,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
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09:28
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
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|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
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Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|158,65
|0,67%
|Deutsche Telekom AG
|25,86
|0,86%
|Henkel KGaA Vz.
|77,92
|-0,03%
|HOCHTIEF AG
|372,00
|1,03%
|Infineon AG
|52,02
|-2,25%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,46
|1,53%
|MTU Aero Engines AG
|354,50
|0,03%
|Rheinmetall AG
|1 062,00
|2,77%
|SAP SE
|201,55
|0,62%
|Siemens Energy AG
|134,06
|0,57%
|Symrise AG
|99,64
|0,52%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|67,56
|0,84%
|Vonovia SE
|16,89
|0,18%
|Zalando
|25,11
|1,25%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 548,00
|0,29%