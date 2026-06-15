Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Kursentwicklung 15.06.2026 17:58:49

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus

Mit dem LUS-DAX ging es schlussendlich aufwärts.

Am Montag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,78 Prozent fester bei 24 928,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 736,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 102,00 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 15.05.2026, den Wert von 23 830,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der LUS-DAX mit 23 302,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, lag der LUS-DAX bei 23 447,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,47 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 4,31 Prozent auf 29,98 EUR), MTU Aero Engines (+ 4,23 Prozent auf 325,20 EUR), Scout24 (+ 3,22 Prozent auf 76,85 EUR), Fresenius SE (+ 3,13 Prozent auf 38,85 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,83 Prozent auf 49,38 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-4,60 Prozent auf 1 150,20 EUR), RWE (-2,23 Prozent auf 56,18 EUR), Commerzbank (-1,68 Prozent auf 36,21 EUR), Deutsche Telekom (-1,66 Prozent auf 27,85 EUR) und Zalando (-1,46 Prozent auf 24,27 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 9 492 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,619 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,64 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Commerzbank 37,94 4,55% Commerzbank
Deutsche Bank AG 30,96 3,20% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,88 -2,36% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 38,81 0,54% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,79 -2,03% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 331,50 2,92% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 30,44 -1,55% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 170,60 2,00% Rheinmetall AG
RWE AG St. 54,64 -0,26% RWE AG St.
Scout24 77,90 1,04% Scout24
Siemens AG 273,00 0,48% Siemens AG
Zalando 24,49 3,82% Zalando

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L&S DAX Indikation 24 860,00 0,42%

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