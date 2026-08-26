Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|XETRA-Handel im Blick
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26.08.2026 12:26:51
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX mit positivem Vorzeichen
Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,12 Prozent fester bei 26 310,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 194,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26 327,00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 25 068,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 226,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Wert von 24 216,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,10 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Bank (+ 4,43 Prozent auf 34,67 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,95 Prozent auf 168,60 EUR), Commerzbank (+ 2,81) Prozent auf 40,93 EUR), QIAGEN (+ 2,27 Prozent auf 37,55 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,57 Prozent auf 362,40 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil SAP SE (-3,73 Prozent auf 178,54 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,26 Prozent auf 72,38 EUR), Zalando (-0,98 Prozent auf 23,21 EUR), Scout24 (-0,68 Prozent auf 80,35 EUR) und Siemens Healthineers (-0,50 Prozent auf 39,50 EUR) unter Druck.
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 673 405 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 216,066 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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