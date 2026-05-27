Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Gewinnen

Am Mittwoch gewinnt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,05 Prozent auf 25 237,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25 398,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 220,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, lag der LUS-DAX bei 24 087,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25 150,00 Punkte. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 27.05.2025, bei 24 296,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,73 Prozent zu. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit adidas (+ 5,73 Prozent auf 166,20 EUR), Continental (+ 5,13 Prozent auf 72,56 EUR), Daimler Truck (+ 3,84 Prozent auf 43,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,69 Prozent auf 52,80 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3,64 Prozent auf 187,90 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-4,39 Prozent auf 173,34 EUR), RWE (-3,82 Prozent auf 54,84 EUR), EON SE (-1,75 Prozent auf 18,25 EUR), Infineon (-1,46 Prozent auf 76,42 EUR) und Deutsche Börse (-1,34 Prozent auf 250,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 965 618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 210,957 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at