06.01.2026 15:59:20
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester
Um 15:56 Uhr klettert der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,29 Prozent auf 24 926,00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 968,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 24 835,00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 038,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 453,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 20 145,00 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 4,74 Prozent auf 41,80 EUR), Daimler Truck (+ 4,66 Prozent auf 39,77 EUR), Merck (+ 3,49 Prozent auf 127,45 EUR), QIAGEN (+ 3,27 Prozent auf 40,14 EUR) und RWE (+ 2,41 Prozent auf 48,38 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen adidas (-5,50 Prozent auf 160,55 EUR), Commerzbank (-2,08 Prozent auf 35,73 EUR), Brenntag SE (-2,07 Prozent auf 48,75 EUR), SAP SE (-1,70 Prozent auf 202,70 EUR) und Hannover Rück (-1,32 Prozent auf 253,60 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 3 111 291 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 229,938 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,08 Prozent.
