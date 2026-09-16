Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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LUS-DAX-Entwicklung 16.09.2026 15:58:58

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester

Das macht der LUS-DAX heute.

Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent stärker bei 25 504,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 524,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 355,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26 456,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 24 756,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Wert von 23 407,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,82 Prozent. Bei 26 616,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell HOCHTIEF (+ 2,91 Prozent auf 389,00 EUR), Continental (+ 2,25 Prozent auf 70,10 EUR), RWE (+ 2,20 Prozent auf 59,56 EUR), Symrise (+ 1,90 Prozent auf 91,10 EUR) und Siemens Energy (+ 1,80 Prozent auf 135,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,30 Prozent auf 79,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,01 Prozent auf 45,63 EUR), Commerzbank (-1,91 Prozent auf 41,66 EUR), Rheinmetall (-0,84 Prozent auf 1 020,00 EUR) und BMW (-0,70 Prozent auf 62,42 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 347 967 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 214,981 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

BMW AG 63,80 3,04% BMW AG
Commerzbank 41,65 1,09% Commerzbank
Continental AG 70,82 2,02% Continental AG
Henkel KGaA Vz. 74,10 0,62% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 396,60 3,39% HOCHTIEF AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,01 1,52% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 011,20 0,28% Rheinmetall AG
RWE AG St. 60,16 0,77% RWE AG St.
SAP SE 186,88 0,47% SAP SE
Siemens Energy AG 141,26 3,81% Siemens Energy AG
Symrise AG 90,86 -0,29% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 80,12 2,04% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,81 0,20% Vonovia SE

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L&S DAX Indikation 25 674,00 0,69%

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