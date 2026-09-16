Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|LUS-DAX-Entwicklung
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16.09.2026 15:58:58
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester
Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent stärker bei 25 504,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 524,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 355,00 Einheiten.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26 456,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 24 756,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Wert von 23 407,00 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,82 Prozent. Bei 26 616,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell HOCHTIEF (+ 2,91 Prozent auf 389,00 EUR), Continental (+ 2,25 Prozent auf 70,10 EUR), RWE (+ 2,20 Prozent auf 59,56 EUR), Symrise (+ 1,90 Prozent auf 91,10 EUR) und Siemens Energy (+ 1,80 Prozent auf 135,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,30 Prozent auf 79,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,01 Prozent auf 45,63 EUR), Commerzbank (-1,91 Prozent auf 41,66 EUR), Rheinmetall (-0,84 Prozent auf 1 020,00 EUR) und BMW (-0,70 Prozent auf 62,42 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen
Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 347 967 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 214,981 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|63,80
|3,04%
|Commerzbank
|41,65
|1,09%
|Continental AG
|70,82
|2,02%
|Henkel KGaA Vz.
|74,10
|0,62%
|HOCHTIEF AG
|396,60
|3,39%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,01
|1,52%
|Rheinmetall AG
|1 011,20
|0,28%
|RWE AG St.
|60,16
|0,77%
|SAP SE
|186,88
|0,47%
|Siemens Energy AG
|141,26
|3,81%
|Symrise AG
|90,86
|-0,29%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80,12
|2,04%
|Vonovia SE
|17,81
|0,20%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 674,00
|0,69%