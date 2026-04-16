Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,21 Prozent höher bei 24 113,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 255,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 054,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.03.2026, den Wert von 23 610,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wies der LUS-DAX 25 311,00 Punkte auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 16.04.2025, den Stand von 21 104,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,84 Prozent abwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Scout24 (+ 3,43 Prozent auf 69,40 EUR), SAP SE (+ 3,36 Prozent auf 151,46 EUR), Zalando (+ 3,19) Prozent auf 23,29 EUR), Brenntag SE (+ 2,80 Prozent auf 59,58 EUR) und Siemens (+ 1,41 Prozent auf 240,75 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 166,36 EUR), Merck (-1,45 Prozent auf 115,45 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,29 Prozent auf 53,76 EUR), QIAGEN (-1,25 Prozent auf 35,17 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,24 Prozent auf 89,44 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 5 443 900 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 180,847 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,62 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at