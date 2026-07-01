Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich

Der LUS-DAX wagte sich am Mittwoch nicht aus der Reserve.

Schlussendlich ging der LUS-DAX den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 25 039,00 Punkten aus dem Mittwochshandel.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 24 875,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 085,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 01.06.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25 057,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 308,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, bei 23 703,00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,93 Prozent zu. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 6,07 Prozent auf 1 050,60 EUR), SAP SE (+ 5,13 Prozent auf 140,88 EUR), Scout24 (+ 3,39 Prozent auf 74,80 EUR), Fresenius SE (+ 2,65 Prozent auf 41,03 EUR) und Symrise (+ 2,00 Prozent auf 89,58 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-4,62 Prozent auf 77,90 EUR), Siemens (-2,74 Prozent auf 273,45 EUR), HOCHTIEF (-2,09 Prozent auf 496,40 EUR), EON SE (-2,02 Prozent auf 17,66 EUR) und Merck (-1,60 Prozent auf 144,50 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 583 521 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 205,202 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,51 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at