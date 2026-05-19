Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Index-Performance
|
19.05.2026 17:58:59
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende
Schlussendlich beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 24 382,50 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 231,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 696,50 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 650,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 007,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 041,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,747 Prozent zurück. 25 509,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 5,99 Prozent auf 156,72 EUR), QIAGEN (+ 4,11 Prozent auf 29,78 EUR), Rheinmetall (+ 2,99 Prozent auf 1 207,00 EUR), Hannover Rück (+ 2,40 Prozent auf 247,80 EUR) und Merck (+ 2,21 Prozent auf 120,35 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Continental (-3,52 Prozent auf 65,70 EUR), Infineon (-2,55 Prozent auf 64,64 EUR), Daimler Truck (-2,05 Prozent auf 39,11 EUR), Brenntag SE (-1,90 Prozent auf 59,76 EUR) und Heidelberg Materials (-1,52 Prozent auf 168,35 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 8 442 362 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 197,884 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,30 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,77 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Continental AG
|
19.05.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
19.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.05.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.05.26
|XETRA-Handel: DAX am Dienstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.05.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
19.05.26
|Freundlicher Handel: DAX mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
13.05.26
|DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
11.05.26
|EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Continental AG
|08.05.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Continental Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Continental Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Continental Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|07.04.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|60,66
|1,78%
|Continental AG
|65,56
|0,03%
|Daimler Truck
|38,93
|-0,28%
|Deutsche Telekom AG
|29,31
|0,21%
|Hannover Rück
|246,60
|-0,16%
|Heidelberg Materials
|168,05
|-0,30%
|Infineon AG
|64,55
|-0,59%
|Merck KGaA
|119,75
|-0,04%
|Porsche Automobil Holding SE
|31,39
|-0,13%
|QIAGEN N.V.
|29,52
|-0,20%
|Rheinmetall AG
|1 222,40
|1,41%
|SAP SE
|155,62
|0,70%
|Siemens AG
|255,05
|-0,45%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|87,34
|-0,23%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 311,00
|-0,08%