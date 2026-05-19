Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende

Der LUS-DAX kam am Abend nicht vom Fleck.

Schlussendlich beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 24 382,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 231,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 696,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 650,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 007,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 041,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,747 Prozent zurück. 25 509,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 5,99 Prozent auf 156,72 EUR), QIAGEN (+ 4,11 Prozent auf 29,78 EUR), Rheinmetall (+ 2,99 Prozent auf 1 207,00 EUR), Hannover Rück (+ 2,40 Prozent auf 247,80 EUR) und Merck (+ 2,21 Prozent auf 120,35 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Continental (-3,52 Prozent auf 65,70 EUR), Infineon (-2,55 Prozent auf 64,64 EUR), Daimler Truck (-2,05 Prozent auf 39,11 EUR), Brenntag SE (-1,90 Prozent auf 59,76 EUR) und Heidelberg Materials (-1,52 Prozent auf 168,35 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 8 442 362 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 197,884 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,30 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,77 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at