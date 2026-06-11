Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start des Donnerstagshandels

Anleger in Frankfurt schicken den LUS-DAX am Donnerstagmorgen erneut ins Plus.

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,63 Prozent auf 24 197,00 Punkte an.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 24 056,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 241,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24 283,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 634,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, bei 23 861,00 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,50 Prozent zurück. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,57 Prozent auf 142,24 EUR), Rheinmetall (+ 2,22 Prozent auf 1 223,80 EUR), BASF (+ 1,67 Prozent auf 48,78 EUR), Bayer (+ 1,33 Prozent auf 35,84 EUR) und Infineon (+ 1,32 Prozent auf 76,09 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-3,85 Prozent auf 143,94 EUR), BMW (-2,22 Prozent auf 66,12 EUR), Fresenius SE (-2,10 Prozent auf 36,90 EUR), Zalando (-1,39 Prozent auf 24,80 EUR) und Scout24 (-1,34 Prozent auf 73,45 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 322 369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 201,466 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,20 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at