Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
30.03.2026 15:58:40
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Gewinne
Am Montag steht der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 1,46 Prozent im Plus bei 22 358,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 22 136,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 22 457,00 Einheiten.
LUS-DAX auf Jahressicht
Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 28.02.2026, den Wert von 24 908,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 522,50 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 30.03.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 22 430,00 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,99 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,40 Prozent auf 145,98 EUR), RWE (+ 2,38 Prozent auf 55,96 EUR), Brenntag SE (+ 2,27 Prozent auf 57,58 EUR), Scout24 (+ 1,58 Prozent auf 64,35 EUR) und Merck (+ 1,48 Prozent auf 106,60 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Commerzbank (-1,70 Prozent auf 30,04 EUR), Siemens Energy (-1,22 Prozent auf 141,75 EUR), Airbus SE (-1,16 Prozent auf 158,66 EUR), Continental (-0,83 Prozent auf 59,44 EUR) und Siemens (-0,59 Prozent auf 203,70 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 292 285 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 166,447 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel
Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 2,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Siemens AG
16:01
|EQS-DD: Siemens AG: Jim Hagemann Snabe, Verkauf (EQS Group)
16:01
|EQS-DD: Siemens AG: Jim Hagemann Snabe, sell (EQS Group)
16:01
|EQS-DD: Siemens AG: Jim Hagemann Snabe, buy (EQS Group)
16:01
16:01
16:01
|EQS-DD: Siemens AG: Jim Hagemann Snabe, Kauf (EQS Group)
16:01
16:01
