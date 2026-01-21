Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne

Wie bereits am Vortag richtet sich der LUS-DAX auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Am Mittwoch steht der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,17 Prozent im Plus bei 24 627,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 24 704,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 592,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der LUS-DAX bei 24 288,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24 323,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 21 133,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,248 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 447,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,20 Prozent auf 36,41 EUR), Henkel vz (+ 1,08 Prozent auf 70,96 EUR), BASF (+ 0,99 Prozent auf 44,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,72 Prozent auf 98,06 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,69 Prozent auf 57,24 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Bayer (-1,83 Prozent auf 42,13 EUR), Deutsche Telekom (-1,53 Prozent auf 26,41 EUR), Scout24 (-1,20 Prozent auf 82,25 EUR), Zalando (-1,17 Prozent auf 24,46 EUR) und MTU Aero Engines (-1,07 Prozent auf 380,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 892 053 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 223,118 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,22 zu Buche schlagen. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,44 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at