Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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LUS-DAX-Performance 14.10.2026 12:27:16

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochmittag fester

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochmittag fester

Der LUS-DAX gewinnt am dritten Tag der Woche an Wert.

Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,40 Prozent auf 25 406,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25 282,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 426,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 505,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, stand der LUS-DAX bei 25 040,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24 286,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,42 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26 616,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,00 Prozent auf 982,00 EUR), Vonovia SE (+ 2,75 Prozent auf 16,98 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,46 Prozent auf 357,70 EUR), BASF (+ 1,93 Prozent auf 52,41 EUR) und Infineon (+ 1,61 Prozent auf 56,90 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Zalando (-1,11 Prozent auf 24,11 EUR), Hannover Rück (-1,04 Prozent auf 266,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,02 Prozent auf 68,16 EUR), Siemens Energy (-0,62 Prozent auf 142,18 EUR) und RWE (-0,44 Prozent auf 58,98 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 839 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 224,446 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,23 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

BASF 52,39 1,87% BASF
Deutsche Telekom AG 25,28 -0,04% Deutsche Telekom AG
Hannover Rück 267,40 -0,45% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 77,10 1,88% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 55,07 -2,20% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,55 -0,58% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 356,10 1,92% MTU Aero Engines AG
Rheinmetall AG 980,90 2,90% Rheinmetall AG
RWE AG St. 58,88 -0,81% RWE AG St.
SAP SE 197,12 0,33% SAP SE
Siemens Energy AG 135,70 -5,95% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 67,04 -1,96% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,53 -0,42% Vonovia SE
Zalando 23,83 -2,38% Zalando

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