Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|LUS-DAX-Performance
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14.10.2026 12:27:16
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochmittag fester
Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,40 Prozent auf 25 406,00 Punkte.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25 282,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 426,00 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 505,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, stand der LUS-DAX bei 25 040,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24 286,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,42 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26 616,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,00 Prozent auf 982,00 EUR), Vonovia SE (+ 2,75 Prozent auf 16,98 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,46 Prozent auf 357,70 EUR), BASF (+ 1,93 Prozent auf 52,41 EUR) und Infineon (+ 1,61 Prozent auf 56,90 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Zalando (-1,11 Prozent auf 24,11 EUR), Hannover Rück (-1,04 Prozent auf 266,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,02 Prozent auf 68,16 EUR), Siemens Energy (-0,62 Prozent auf 142,18 EUR) und RWE (-0,44 Prozent auf 58,98 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 839 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 224,446 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,23 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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17:58
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
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15:59
|Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
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15:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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12:27
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
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12:27
|Börse Frankfurt in Grün: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
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09:29
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
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09:29
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|09.10.26
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|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|52,39
|1,87%
|Deutsche Telekom AG
|25,28
|-0,04%
|Hannover Rück
|267,40
|-0,45%
|Henkel KGaA Vz.
|77,10
|1,88%
|Infineon AG
|55,07
|-2,20%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,55
|-0,58%
|MTU Aero Engines AG
|356,10
|1,92%
|Rheinmetall AG
|980,90
|2,90%
|RWE AG St.
|58,88
|-0,81%
|SAP SE
|197,12
|0,33%
|Siemens Energy AG
|135,70
|-5,95%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|67,04
|-1,96%
|Vonovia SE
|16,53
|-0,42%
|Zalando
|23,83
|-2,38%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 270,00
|-0,14%
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