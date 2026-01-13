Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind

Letztendlich beendete der LUS-DAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 25 443,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 509,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 337,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 24 226,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.10.2025, einen Stand von 24 427,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.01.2025, den Stand von 20 214,00 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 5,05 Prozent auf 74,42 EUR), Zalando (+ 4,77 Prozent auf 26,38 EUR), Infineon (+ 2,09 Prozent auf 42,54 EUR), Airbus SE (+ 1,85 Prozent auf 220,25 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,68 Prozent auf 388,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,20 Prozent auf 39,34 EUR), Deutsche Telekom (-2,47 Prozent auf 27,98 EUR), Deutsche Börse (-2,34 Prozent auf 209,00 EUR), BMW (-2,23 Prozent auf 88,46 EUR) und Heidelberg Materials (-2,18 Prozent auf 229,00 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 6 191 704 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 241,779 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 6,09 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at