Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Index-Performance
|
13.01.2026 17:58:47
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind
Letztendlich beendete der LUS-DAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 25 443,50 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 509,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 337,00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 24 226,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.10.2025, einen Stand von 24 427,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.01.2025, den Stand von 20 214,00 Punkten.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 5,05 Prozent auf 74,42 EUR), Zalando (+ 4,77 Prozent auf 26,38 EUR), Infineon (+ 2,09 Prozent auf 42,54 EUR), Airbus SE (+ 1,85 Prozent auf 220,25 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,68 Prozent auf 388,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,20 Prozent auf 39,34 EUR), Deutsche Telekom (-2,47 Prozent auf 27,98 EUR), Deutsche Börse (-2,34 Prozent auf 209,00 EUR), BMW (-2,23 Prozent auf 88,46 EUR) und Heidelberg Materials (-2,18 Prozent auf 229,00 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 6 191 704 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 241,779 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 6,09 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
14.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
14.01.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|DAX-Handel aktuell: DAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
14.01.26