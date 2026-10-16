Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Grün

Mit dem LUS-DAX ging es zum Handelsende aufwärts.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,40 Prozent fester bei 25 578,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 456,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25 696,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 497,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 860,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Wert von 24 061,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,12 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 6,26 Prozent auf 1 090,20 EUR), BMW (+ 3,52 Prozent auf 57,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,87) Prozent auf 41,09 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,78 Prozent auf 68,68 EUR) und Fresenius SE (+ 2,78 Prozent auf 45,08 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil SAP SE (-1,01 Prozent auf 199,22 EUR), Continental (-0,34 Prozent auf 69,98 EUR), QIAGEN (-0,24 Prozent auf 41,03 EUR), Infineon (-0,15 Prozent auf 52,39 EUR) und MTU Aero Engines (-0,03 Prozent auf 352,90 EUR) unter Druck.

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 184 817 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 227,308 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at